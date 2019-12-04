Берлин, , 14:44 — REGNUM Двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон-грата в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром чеченских боевиков. Сообщение об этом было опубликовано 4 декабря на сайте германского МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что данная мера была принята в связи с тем, что в причастности к убийству подозревают «российские власти».

В МИД Германии отмечают, что против РФ могут последовать другие санкции, если Москва не будет содействовать расследованию данного дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные подозрения беспочвенными.

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