Киев, , 14:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался называть возврат Крыма в состав России в 2014 году «аннексией».

»Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он в интервью «Немецкой волне».

Также Токаев заявил об «абсолютно доверительных и добрососедских отношениях с Российской Федерацией».

Отметим, что заявление Токаева в осуждающей интонации приводят почти все центральные СМИ Украины.

«Постепенно позиция России становится приемлемой, а ещё через 5 лет станет альтернативной. А ещё через 5 лет — и вовсе будет довлеющей», — комментирует заявление лидера Казахстана политолог Семен Уралов.

«Украина — если сохранится к тому времени, т. е. через 5 лет — откровенно достанет всех окружающих со своими антироссийскими претензиями и требованием безоговорочной поддержки. К Киеву будут относиться как к назойливому попрошайке, который хватает прохожих и требует войти в положение», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет поднимать вопрос Крыма на встрече 9 декабря в Париже в «нормандском формате», и надеется на помощь США.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — отметил он.

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях». Если же Зеленский задаст на саммите в Париже соответствующие вопросы, глава России Владимир Путин даст «развернутые и последовательные ответы».