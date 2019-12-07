Иерусалим, , 18:36 — REGNUM Признание Вашингтоном еврейских поселений на западном берегу Иордана стало выстрелом, убившим сразу двух зайцев. О том, какую выгоду получил президент США как в своей стране, так и в Израиле от этого заявления, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В церкви Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прежде всего, слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США не видят нарушения международного права в существовании еврейских поселений в Иудее и Самарии, стало поклоном в сторону самой протрамповской группы американских избирателей. Т.н. «апокалиптически настроенные евангелисты-христиане», как показывают социсследования, весьма устойчивы к критике против Дональда Трампа и поддерживают его, несмотря ни на что.

Понятно, что консервативная политика Трампа, включая назначение близких по духу юристов в Верховный суд, ограничения абортов, перевод американского посольства в Иерусалим также добавляет ему очков среди данной группы. Израиль же с точки зрения этой категории электората представляет собой «исполнение библейских пророчеств о конце света», и поэтому поддержка Израиля выглядит для них участием божественном плане, а поддержка Израиля — исполнением обещания «благословен благословляющий тебя» (Бытие, 12:3). А среди избирателей их — 26%.

С учетом всего сказанного стоит задаться вопросом — не будет ли и со стороны Израиля шагов навстречу столь активно поддерживающим его американским христианам? Ведь до сих пор христианский прозелитизм воспринимался в самом Израиле весьма болезненно. И продолжает восприниматься.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Станет ли христианство неотъемлемой частью современного Израиля?».