Москва, , 14:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский растрачивает доверие населения, и это является его главной ошибкой. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Главная ошибка Зеленского как политика заключается в том, что он очень бездарно растрачивает доверие народа. Победив с таким большим рейтингом и имея свою команду, можно было в рамках антиэлитарной дискуссии наводить порядок — дать по рукам олигархам, дать по рукам прежней администрации президента», — отметил эксперт.

Однако Зеленский оказался не способен к подобным решительным действиям. Это в итоге привело к резкому падению его поддержки со стороны населения Украины.

«Но он, в силу неспособности чего-то ещё, ведёт абсолютно непоследовательную политику. Одна рука не знает, что делает другая. И самое главное — он позволил использовать себя в качестве антироссийского политика», — сказал Парфёнов.

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