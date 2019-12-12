Киев, , 03:59 — REGNUM Открытая агрессия России против Украины маловероятна, считает новый начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак. Что случилось в украинских политических кругах, решивших вдруг бросить прибыльную идею «постоянно нападающей России», рассуждает автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Разговор с «агрессором» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В бытность у власти Петра Порошенко его секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов сигналил о «нападении Москвы в течение недели» с удручающей регулярностью. Хотя удручали эти сигналы только тех, кто попусту вздрагивал в ожидании полномасштабной войны, а вот тем, кто под эти заявления получал увеличенное финансирование, всё было по нраву. Пытаясь придать больше достоверности своим словам, Турчинов даже позволял себе критиковать себя же и «дезинформацию, распространяемую украинскими спецслужбами».

Постепенно Турчинов расширял масштабы виртуального нападения России и перед самыми президентскими выборами посулил нападение Москвы аж на всю Европу, с условием, что первой жертвой будет неоднократно пострадавшая от турчиновских галлюцинаций Украина. Но после прихода Владимира Зеленского российская угроза если и не растворилась совсем, то, похоже, стала восприниматься как нечто воображаемое. И похоже, связано это с тем, что новые чиновники на Украине решили, что сбор денег за «отражение российской угрозы» — это несколько заезженная тема, которой надо дать отлежаться.

Читайте статью Якова Рудя «В Генштабе ВС Украины увидели наконец очевидное: Россия не нападёт».