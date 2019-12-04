Москва, , 14:26 — REGNUM Пять требований, которые в преддверии встречи «нормандской четвёрки» выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому три фракции Верховной рады, могут негативно сказаться на предстоящих переговорах. Об этом заявил депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это провокация которую сделали три «фракции войны». И самое плохое, что «Слуги нарда» их поддержали. Это откровенный саботаж самой встречи в нормандском формате. Какие красные линии? Ты — глава государства, нужно выполнять минские договоренности. Нужно выполнять, если мы хотим вернуть людей домой, на Украину», — отметил эксперт.

При этом Лесик с сожалением отметил, что политика бывшего президента Петра Порошенко стала преемственной и для Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, представители трех оппозиционных фракций в Верховной раде — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьковщина» — заблокировали трибуну парламента Украины и предъявили пять требований президенту Зеленскому. Все они касались предстоящих переговоров с высшим руководством России в рамках саммита «нормандского формата».

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