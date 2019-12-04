Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Требования оппозиционного объединения грузинских партий являются неконституционными, но это пытаются скрыть. Такое заявление 4 декабря сделал перед журналистами председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Так называемая «немецкая модель» не соответствует Конституции Грузии, — сказал спикер парламента. — И утверждение, что тут возможны какие-либо изменения на уровне избирательного законодательства и кодекса, на мой взгляд, является попыткой этой части оппозиции в некоторой степени сохранить лицо перед своими сторонниками».

Талаквадзе подчеркнул, что предложенную модель рассмотрели на встрече, где присутствовали представители парламентской и непарламентской оппозиции, а также Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право). С его слов, встреча показала, что предлагаемые изменения противоречат основному закону Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии требуют внедрения в Грузии пропорциональных выборов в парламент. Свои требования они «подкрепляют» тем, что предлагаемая модель похожа на выборную систему в Германии.