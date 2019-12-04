Джакарта, , 14:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что не должно быть насилия в отношении женщин нигде, сообщает Antara.

«Я решительно поддерживаю, что нигде не будет никакой дискриминации в отношении женщин, не будет насилия», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии конгресса женщин Индонезии.

По словам главы государства, для женщин нет никаких ограничений в работе над развитием своих талантов и творчества. Роль матерей и женщин в продвижении нации в различных сферах услуг очень широко открыта.

Джоко Видодо заявил, что судьба Индонезии определяется молодыми людьми, которые обладают талантом и духом патриотизма. Вот почему следующие пять лет правительство хочет, чтобы развитие человеческих ресурсов стало главным приоритетом развития.

«Я приглашаю женщин участвовать в развитии превосходных человеческих ресурсов Индонезии», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель конгресса женщин Индонезии Гиво Рубианто Вийого заявила, что ожидает участия президента Индонезии Джоко Видодо на конгрессе, который состоится в Джакарте 3−4 декабря.

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