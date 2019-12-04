Берлин,
4 декабря 2019, 14:17 — REGNUM
Украинские политики заигрались, но пока не желают этого замечать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 ноября, комментируя высказывания немецкого депутата Клауса Эрнста о позиции Украины по «Северному потоку».
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости заявил, что позиция украинских властей по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2», в частности их поддержка американских санкций, неприемлема и ставит под вопрос помощь Украине со стороны ЕС.
«Немецкий депутат абсолютно прав: украинцы заигрались, но не желают этого замечать и всё более и более настойчиво пытаются получить то, что им нужно, и от США, и от ЕС. Между тем, как известно, только ласковый теляти у двух маток сосёт, а бодливому и одна не даётся. Киев же по отношению к ЕС и особенно Германии остаётся бодливым. Да и в отношениях с хозяевами в Вашингтоне у него, как мы видим, не всё просто.
Президент Зеленский едет в Париж в более чем сложном положении. Он уже так много напортачил за первые месяцы своего президентства, он так неопытен, у него такие слабые помощники, что никакой уверенности в поддержке западных «покровителей» на встрече в «нормандском формате» у него, похоже, нет. А он её судорожно ищет. И одновременно подыгрывает американцам в обострении ситуации вокруг «Северного потока — 2», а их, напомню, за столом переговоров не будет. Ну просто как зомбированный действует!
До чего доводит такая позиция, наглядно показало сказанное им относительно переговоров с нашей страной по транзиту: «В ходе переговоров Владимир Путин принял позицию украинской стороны». Это ведь надо такое сказать! А причина всё та же: хоть кто-то «украинскую сторону» «поддержал».
Что же касается Германии, то да, страна (Украина), которая получила и получает политическую и финансовую помощь от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие германскую энергетическую политику, точно не имеет оснований рассчитывать на заинтересованную поддержку Берлина. Более того, мне думается, что контрмеры, которые Берлин вынужден будет принять в ответ на вполне вероятный ввод Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2», ему следует направить и против Украины. Так американцам понятнее будет», — отметил Михаил Демурин.