Джуба, , 14:20 — REGNUM Высокопоставленный правительственный чиновник Южного Судана заявил, что при создании единого правительства власти намерены поддерживать систему административного деления на 32 штата, добавив, что любые шаги по увеличению или уменьшению их количества вызовут нестабильность. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя правительства Южного Судана.

Выступая на двухдневном консультативном совещании Межправительственного органа по развитию Восточной Африки (ИГАД) в Джубе доктор Мартин Элиа Ломуро заявил: «Эти штаты были созданы и успешно функционируют. Мы считаем, что разрушение этого количества штатов станет бедствием для страны и будет стоить не только нестабильности, но и отсутствия безопасности. Жители штатов уже привыкли к этому, у них есть свои правительства».

По информации журналистов издания, двухдневное консультативное совещание ИГАД было организовано заместителем президента ЮАР Дэвидом Мабузой и, как ожидается, приведёт к окончательному решению вопроса о числе и границах штатов Южного Судана.

Сотрудники СМИ отмечают, что когда Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году, в нём было 10 штатов. Однако в октябре 2015 года президент Южного Судана Сальва Киир издал указ о создании 28 штатов, заявив, что это популярное требование народа. Это решение, однако, было признано неконституционным политическими партиями, организациями гражданского общества и членами международного сообщества. Постановление не было отменено, и постепенно число штатов возросло до 32.

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