Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM Полпред президента по УрФО Николай Цуканов обратился к федеральным властям с просьбой увеличить финансирование Свердловской области. Об этом сообщает ЕАН.

По словам чиновника, сейчас регион больше отдаёт, чем получает. Из-за этого, например, Екатеринбургу не хватает средств для обеспечения потребностей горожан.

«Вот пример — микрорайон Академический. Нет ни школ, ни дорог, нет развязки. Но не потому, что город не хочет их строить, а потому что у города нет денег», — сказал Цуканов на совещании по реализации нацпроектов на территории региона.

Также городу не хватает 25 млрд рублей на школы, и этих денег у Екатеринбурга нет, добавил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Цуканов призвал строить в Екатеринбурге новые ветки метро. По мнению чиновника, это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

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