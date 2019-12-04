Краснодар, , 14:13 — REGNUM В Сочи Краснодарского края началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который находится в России с рабочим визитом. В 2019 году это уже третья встреча глав двух государств.

Читайте также: Названы темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

Ранее пресс-служба Кремля анонсировала, что лидеры двух стран намерены обсудить двустороннее сотрудничество, региональную и международную проблематику.

Также по теме: В Сербии анонсировали встречу Вучича с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Сербии — Владимир Путин и Александр Вучич в ходе сегодняшней встречи намерены обсудить увеличение товарооборота между странами, который по итогам 2018 года составил $3 млрд, вопрос поставок российского газа сербским потребителям, а также ситуацию в Европе и мире.

Добавим, что ранее сербский лидер объявил, что Белград не намерен менять свою политику в отношении Москвы и российско-сербские отношения останутся братскими.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему «шпионский скандал» не омрачил российско-сербскую повестку