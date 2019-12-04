Пхеньян, , 14:14 — REGNUM Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи заявили о том, что Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству» и только от США зависит то, каким он будет. С таким заявлением 4 декабря выступил первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, его слова приводит телеканал CNN.

По мнению первого замглавы МИД Северной Кореи, диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, который разрекламирован США, является, по существу, не чем иным, как «глупым трюком», созданным для того, чтобы втянуть КНДР в данный диалог для использования его в политических целях и в ходе избирательной кампании в США.

«Это полностью находится во власти США, какой подарок к рождеству они получат от Северной Кореи», — заявил Ри Тхэ Сон, добавив, что содержание такого «подарка» будет зависеть от результатов продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн заявил, что американские власти не намерены отказываться от переговоров о ядерном разоружении КНДР.

Напомним, в 2017 году в КНДР назвали подарком для США первый пуск собственной межконтинентальной баллистической ракеты, что вызвало многомесячное противостояние между Пхеньяном и Вашингтоном.