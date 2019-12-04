Пхеньян, , 14:11 — REGNUM Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи (ТПК) объявила и предстоящем проведении очередного пленума ЦК. Целью является обсуждение и принятие «решений по важнейшим вопросам развития корейской революции и изменениям в сфере внешней и внутренней политики», сообщает 4 декабря Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

5-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва пройдет в конце декабря. На нем ожидается развернутый доклад лидера страны Ким Чен Ына с оценкой внутренней и внешней обстановки, состояния и перспектив переговорного процесса по урегулированию отношений с США.

Предыдущий пленум ЦК состоялся в апреле 2019 года.