Пекин, , 14:08 — REGNUM Выступая на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной израильско-палестинскому урегулированию, постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь высказался за путь консультаций и переговоров, сообщает 4 декабря Синьхуа.

Комментируя общую ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, китайский дипломат высоко оценил посреднические усилия ООН, Египта и других стран региона и призвал к соблюдению перемирия, хладнокровию и сдержанности, а также к созданию благоприятных международных условия для переговоров между Израилем и Палестиной.

Выступая за мирное решение проблемы, Китай заявляет о себе как о друге, брате и партнере палестинского народа и выступает за неукоснительное соблюдение всех резолюций ООН и принципов «два государства для двух народов» и «мир в обмен на землю».

Мирное урегулирование между Израилем и Палестиной, считает постпред, соответствует самым широким международным интересам, которые заключаются в создании и в регионе всеобщей, комплексной и устойчивой структуры безопасности, основанной на сотрудничестве и взаимодействии.