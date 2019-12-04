Пекин, 4 декабря 2019, 14:07 — REGNUM Посол Казахстана в Китае Габит Койшибаев вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину, сообщили 4 декабря в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
Во время беседы глава Китая подтвердил готовность поддерживать тесный политический диалог для углубления всестороннего стратегического партнёрства между странами. Казахстанский дипломат, в свою очередь, выразил готовность развивать двусторонние отношения.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Шахрата Нурышева от должности посла республики в Китае. Дипломат занял должность первого заместителя министра иностранных дел.