Иерусалим, , 14:14 — REGNUM Иранскую ядерную угрозу, планы по аннексии Иорданской долины и договор о совместной обороне с США намерен обсудить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского лидера.

Планами о переговорах Нетаньяху поделился перед вылетом в столицу Португалии. Он отметил, что намерен продвигать договор о взаимной обороне, а также будущее признание американской стороной установление суверенитета Израиля над долиной реки Иордан.

Нетаньяху также назвал важным усиление санкционного давления США на Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху 4 и 5 декабря встретится в Лиссабоне с американским госсекретарём, а также с премьер-министром и министром иностранных дел Португалии Антонио Кошту и Аугушту Сантушем Сильвой.

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