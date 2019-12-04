Москва, 4 декабря 2019, 14:06 — REGNUM Сейчас, когда на Украине запахло миром и встал вопрос о выходе на уровень Нормандского формата, США снова вмешались в дела Украины, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что оппозиционеры президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде потребовали от него не идти ни на какие уступки, связанные с федерализацией Украины.
Как подчеркнул бывший депутат, США всегда вмешиваются, когда видят, что без их участия может что-то произойти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители трёх оппозиционных фракций в Верховной раде — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьковщина» — заблокировали трибуну парламента и предъявили свои требования президенту Зеленскому, касающиеся предстоящих ему переговоров с высшим руководством России в рамках саммита «нормандского формата». Оппозиционеры требуют от Зеленского не идти ни на какие компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Кроме того, Зеленский, по их мнению, вообще не должен обсуждать выбранный после госпереворота курс Киева на вступление в НАТО и Евросоюз.
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