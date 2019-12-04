Москва, , 14:06 — REGNUM Сейчас, когда на Украине запахло миром и встал вопрос о выходе на уровень Нормандского формата, США снова вмешались в дела Украины, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Об этом он заявил 4 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что оппозиционеры президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде потребовали от него не идти ни на какие уступки, связанные с федерализацией Украины.

«США всегда вмешиваются очень удачно. Так, они вмешались в конце Второй мировой войны, когда всё уже было решено. Точно так же они вмешались на Майдане. Я был в политсовете «Партии регионов». Я помню, как мы готовили документы, которые подписали все европейские послы. И Америка в этом случае оказалась не у дел. Они вмешались в последний момент, и началась стрельба на Майдане, — сказал Балицкий. — То же самое происходит сейчас. Когда запахло миром и встал вопрос о выходе на уровень Нормандского формата, американцы вмешались».

Как подчеркнул бывший депутат, США всегда вмешиваются, когда видят, что без их участия может что-то произойти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители трёх оппозиционных фракций в Верховной раде — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьковщина» — заблокировали трибуну парламента и предъявили свои требования президенту Зеленскому, касающиеся предстоящих ему переговоров с высшим руководством России в рамках саммита «нормандского формата». Оппозиционеры требуют от Зеленского не идти ни на какие компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Кроме того, Зеленский, по их мнению, вообще не должен обсуждать выбранный после госпереворота курс Киева на вступление в НАТО и Евросоюз.

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