Москва, , 03:15 — REGNUM Заседание Госсовета в Светлогорске оказалось несколько более таинственным, чем того требует мероприятие подобного масштаба. О том, что всё-таки говорилось на Госсовете по здравоохранению и какие «успехи» предшествующих программ придется преодолевать общественному здравоохранению, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Минздрав, поделившись пресс-релизом прошедшего в Светлогорске мероприятия, нагнал туману еще больше. Ведь, констатируя «формирование единой национальной пациенто-ориентированной системы» и одновременно говоря о «необходимости масштабной ревизии», Минздрав расписывается в отсутствии достижения результата по неизвестной причине. Это можно было бы отнести к талантам исполнителей, выдавших на-гора некий казус, если бы речь не шла о крупных госпрограммах, на реализацию которых уже затрачены миллирады, и, возможно, на исправление ошибок потребуется не меньше.

Не так ли стоит понимать то, чем закончилась попытка взаимодействия Минздрава с российскими регионами? В 2013 году Вероника Скворцова в докладе президенту РФ часто упоминала сообщала об активной совместной деятельности федерального центра и субъектов РФ. Теперь, 6 лет спустя, Минздрав, похоже, решил дистанцироваться от «достижений» регионов. По итогам Госсовета на модернизацию первичного звена здравоохранения потребуется 550 млрд рублей, расходы на здравоохранение в процентном отношении к ВВП возрастают и в следующем году достигнут 4,1%. В таких условиях неполная прозрачность распределения и трат этих средств опасна сама по себе.

Читайте статью Андрея Маленького «Тайна Госсовета по здравоохранению: кто съел миллиарды и кто съест новые?».