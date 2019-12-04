Токио, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал убийство японского врача Тэцу Накамура в Японии шокирующим, об этом 4 декабря сообщает Al Arabia.

«Я был шокирован тем, что он умер подобным образом», — заявил Абэ, выступая перед журналистами.

Премьер-министр Японии отметил, что Накамура внес серьезный вклад в развитие медицинской службы Афганистана, за что народ этой страны ему благодарен.

Как передавало ИА REGNUM, известный 73-летний врач из Японии погиб в результате нападения неизвестных террористов в Афганистане, вместе с ним также были убиты еще пять человек, его сопровождающих.

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