Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 4 декабря, обсудит на военном совещании тему развития высоких технологий на флоте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства продолжит серию совещаний по вопросам развития российских Вооруженных сил, в частности Военно-морского флота.

«Сегодня будет разговаривать на различные темы, связанные с высокими технологиями на нашем флоте», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что по итогам 2019 года у Военно-морского флота России появится более 480 новых образцов техники и вооружений.

Среди них — две подводные лодки, четыре береговых ракетных комплекса, три воздушных судна, 23 надводных корабля и судна обеспечения и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

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