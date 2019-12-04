Киев, , 13:57 — REGNUM Ответчик по делу о публичном оправдании нацизма, депутат Верховной рады и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не явился в суд. Об этом депутат партии «Слуга народа» Максим Бужанский написал 4 декабря в Telegram-канале.

«Естественно, в суд Вятрович не пришёл», — написал Бужанский.

Он добавил, что отправленная Вятровичу повестка с вызовом в Окружной административный суд Киева осталась лежать на почте. Новые повестки ему отправят по месту жительства и на работу, заседание перенесено на 22 января 2020 года.

В суд на Вятровича подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он полагает, что националист должен ответить по закону, в частности, за утверждение о том, что украинский «закон о декоммунизации» не содержит запрета на демонстрацию символики немецко-фашистских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года уголовное дело по статье о реабилитации нацизма против Вятровича возбудил СКР.

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