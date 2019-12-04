Пекин, , 13:47 — REGNUM В связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта по вопросам, связанным с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР), официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила американской стороне резкое возмущение и решительной протест, сообщает 4 декабря Синьхуа.

По словам дипломата, принятый Палатой документ «преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в СУАР, всячески очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений».

«Вопрос Синьцзяна — это вовсе не вопрос прав человека, национальности или религии, это вопрос борьбы со вспышками терроризма и сепаратизма», — резюмировала Хуа Чуньин.

С резкими осуждениями принятия американского законопроекта выступили комиссии по международным делам ВСНП и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), а также государственный комитет КНР по делам национальностей и органы исполнительной власти и народного представительства самой автономии.