Бишкек, , 13:45 — REGNUM Министерство культуры, информации и туризма Киргизии отказалось восстанавливать в должности уволенную директора музея ИЗО им. Гапара Айтиева Миру Джангарачеву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем в министерстве выразили готовность рассмотреть обращение коллектива музея ИЗО, а также членов союза художников республики, но о восстановлении в должности директора речи не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря коллектив музея ИЗО в Бишкеке обратился к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой восстановить в должности директора Миру Джангарачеву.

Ранее она была уволена из-за выставки, организованной феминистками при поддержке «Фонда Сороса». Скандал вызвала датская феминистка Джули Савери, появившаяся на публике в обнаженном виде.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальная выставка в Бишкеке: в музее ИЗО попросили вернуть директора