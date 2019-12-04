Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Некоторые участники протестных акций в Грузии планируют устроить революцию в стране, а остальные являются их сателлитами. Такое заявление 4 декабря сделал первый вице-спикер парламента страны Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Парламентарий прокомментировал законопроект, который продвигают оппозиционные партии. Он подчеркнул, что навязываемые нововведения, касающиеся избирательной системы, не соответствуют конституции, и в оппозиции об этом знают.

«Они и сами хорошо знают, что эта модель никак не соответствует конституции», — заявил Вольский.

Также он высказал предположение, что некоторые участники протеста планируют совершить революционные действия в стране, а остальные им помогают.

«Я все-таки думаю, что у нескольких человек в планах революционная модель, а остальные это сателлитные добавления, которые включены в эту борьбу», — сказал вице-спикер парламента.

Он также отметил, что несмотря на имеющиеся случаи стычек противоборствующих сторон, опасности полномасштабного гражданского противостояния нет.

Как передавало ИА REGNUM, новая волна протестов в Грузии началась после того, как законопроект об изменении избирательной системы провалился при голосовании в парламенте. Это стало поводом для проведения силами объединенной оппозиции массовых акций. О разработке новой модели избирательной системы 3 декабря заявил лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

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