Джакарта, , 13:38 — REGNUM Представитель МИД Германии Петра Зигмунд посетила Джакарту и обсудила вопросы торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также морских отношений с Индонезией на заседании двустороннего совета, сообщает Antara.

На встрече стороны обсудили подготовку крупнейшей в мире промышленной выставки Hannover Messe, которая пройдет в апреле 2020 года, где Индонезия станет страной-партнером.

«Hannover Messe предоставляет необычайную и уникальную возможность продемонстрировать инициативу «создание Индонезии 4.0», — заявил Петра Зигмунд, назвав Индонезию стабильно развивающейся индустриальной экономикой, которая может стать одной из пяти крупнейших экономик мира в 2045 году.

Петра Зигмунд отметила, что Германия поддерживает план Индонезии по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии.

Индонезия и Германия также договорились определить ряд конкретных проектов, отвечающих общим интересам, таких как сокращение выбросов парниковых газов и совместных действий по улучшению человеческих ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября состоялась пятая консультация по планированию политики и сотрудничества между министерствами иностранных дел Индонезии и Германии.

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