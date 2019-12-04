Москва, , 13:34 — REGNUM Позиция китайских властей по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности полностью находит понимание в Москве. Об этом заявил 4 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предложил включить Китай в новое соглашение с РФ по контролю над вооружениями и ядерным оружием.

«Позиция Пекина находит понимание в Москве, об этом неоднократно говорил наш президент», — сказал он.

По слова представителя Кремля, говоря о руинах ДРСМД и необходимости компенсации этого договора, нельзя ограничиваться Китаем. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, на территории которых также развернуты ракеты средней и меньшей дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США заявил о намерении включить в соглашение с Россией Китай и другие страны. Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что после прекращения действия ДРСМД «нужен новый фундамент безопасности», и предложил расширить новый договор на страны ЕС.

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