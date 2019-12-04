Санкт-Петербург, 4 декабря 2019, 13:40 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион испытывает кадровый голод, не хватает 85 тыс. работников, а также заявил о необходимости замещения трудовых мигрантов из ближайшего и дальнего зарубежья обученными жителями Ленобласти. Об этом Дрозденко сказал на пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам губернатора, сейчас в Ленинградской области определены основные направления, где отмечен недостаток кадров. Так, первое место занимает сфера строительства. Сегодня на многочисленных стройках региона, в основном, работают специалисты из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
«Мы должны поэтапно замещать мигрантов, чтобы наши молодые люди могли получить работу», — отметил он.
Еще одно направление, которое испытывает «кадровый голод» — агропромышленный комплекс — продукция которого востребована не только в самом регионе, но и в Петербурге.
«Для того, чтобы увеличить объем производства, нужно увеличить количество рабочих рук», — сказал Дрозденко.
Также требуют дополнительных кадров промышленное производство, логистика и цифровые технологии.
«Мы приняли программу топ-50 самых востребованных профессий, которую будем поэтапно реализовывать», — заверил он.