Москва, , 13:51 — REGNUM Делать предположения о результатах саммита «нормандской четверки» в Париже пока рано. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными», — заявил Песков в ответ на соответственный вопрос.

Также он отметил, что сторонами саммита проделана огромная работа и теперь осталось только дождаться времени собрания в Париже «большой четвёрки» и только тогда будет ясно, каковы будут решения нового «нормандского саммита».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий саммит в «нормандском формате» очень важен и является шансом на мирное урегулирование на Украине.