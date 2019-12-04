Иерусалим, , 13:39 — REGNUM Около 40 палестинских заключенных, отбывающих наказание в тюрьме Израиля, объявили голодовку, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, бессрочная акция была объявлена в тюрьме города Ашкелон, расположенного на юге Израиля.

Заключенные протестуют против ухудшения условий содержания, а также неподобающего отношения со стороны надзирателей.

Напомним, в настоящее время в тюрьмах Израиля содержатся около 5 тыс. палестинцев, среди них женщины, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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