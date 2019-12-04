Москва, , 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что мессенджер TamTam якобы контролируется российскими спецслужбами.

«С чего вы считаете, что это вопрос, который нужно задавать Кремлю? С чего вы считаете, что TamTam контролируется российскими спецслужбами?» — задался вопросом Песков, рекомендовав обратиться в компанию-провайдер мессенджера.

Напомним, ранее издание Insider со ссылкой на эксперта сообщило, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало первое заявление о теракте в Лондоне в мессенджере TamTam, тогда как ранее террористы использовали Telegram. Издание также предположило, что этот сервис якобы связан с российскими спецслужбами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября неизвестный причинил тяжкие увечья пяти прохожим на Лондонском мосту в британской столицу. В результате от травм вскоре скончались двое. Нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские. Ответственности за нападение взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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