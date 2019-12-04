Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально объявил о присвоении городу Волхов регионального звания звания «Город воинской доблести». Об этом глава региона объявил на пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, 1 августа 2019 года, на первом заседании комиссии по присвоению почётных званий населенным пунктам Ленинградской области, было принято решение присвоить звание номер один «Городвоинскойдоблести» городу Волхову.

В связи с этим из бюджета будет выделено финансирование для установки стелы воинской доблести и барельефов, которые расскажут о воинских заслугах Волхова в годы Великой Отечественной войны.

«Мы полностью готовы профинансировать и заложили средства в бюджет 2020 года. Поздравляю волховчан и, в скором времени, всё это документально оформим», — заявил Дрозденко.

Добавим, что в ноябре текущего года комиссия под председательством губернатора поддержала предложение о присвоении Подпорожью и Лодейному Полю звания «Город воинской доблести», а посёлку Красный Бор и деревне Гостилицы звания «Населенный пункт воинской доблести».