Лондон, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны — члены НАТО к сплочению, об этом 4 декабря сообщает Associated Press.

Журналисты отмечают, что причиной подобного заявления стала некоторая напряженность внутри альянса. В частности, споры между Турцией и союзниками, а также противоречия между президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Очевидно, что альянс должен сплотиться, у нас гораздо больше общего, чем противоречий», — отметил Джонсон в комментарии журналистам.

Полемика между главами Белого дома и Елисейского дворца разразилась после того, как Макрон диагностировал «смерть мозга» у НАТО. Трамп назвал данное высказывание оскорбительным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону