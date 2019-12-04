Киев, , 13:04 — REGNUM Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. В частности, бывший глава Украины просит лидеров ЕС продлить санкции против России.

Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба партии Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Порошенко подчеркнул, что в контексте «нормандской встречи» в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

«В связи с этим он призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против нашей страны», — информирует пресс-служба.

Также Порошенко выразил надежду на дальнейшее личную поддержку со стороны Шарля Мишеля курса на интеграцию Украины в ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Порошенко выступил в Раде по поводу «нормандского» саммита и заявил, что украинская делегация на этом мероприятии должна отстаивать позиции сохранения унитарности государства и требовать выполнения Россией, в первую очередь, компонента безопасности.

«Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно», — заявил Порошенко, предостерегая Зеленского от любых двусторонних переговоров с РФ.