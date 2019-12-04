Москва, , 13:06 — REGNUM Решение стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенность. И подобные решения об увеличении бюджета (стран альянса на оборону) лишний раз подтверждают это», — заявил Песков, давая свой комментарий на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об увеличении расходов стран — участниц НАТО на оборону на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд к 2024 году.

При этом он указал, что Россия, как это неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин, «не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов», так как это губительно для экономики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал на саммите НАТО в Лондоне, что страны — участницы альянса увеличат оборонный бюджет.

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