Нур-Султан, , 12:56 — REGNUM Вокруг темы якобы давления на этнических казахов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая происходит намеренное информационное нагнетание. Об этом 4 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Deutsche Welle.

По его словам, многие сообщения международных правозащитных организаций на тему этнических казахов в Китае не соответствуют действительности. Токаев считает, что все это является частью геополитического расклада сил, в том числе в контексте торговой войны между США и Китаем.

«Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта», — добавил глава государства, отвечая на вопрос о деятельности так называемых лагерей политического воспитания в Синьцзяне.

Токаев допустил, что возможны отдельные случаи попадания этнических казахов в эти лагеря. «Но как тенденция, как преподносят международные институты и организации (чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря), конечно же, эти сообщения не соответствуют действительности», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ФРГ и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.