Джакарта, , 12:55 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что государство теряет бдительность в связи с импортом вооружения, сообщает Kompas.

«Средства защиты и безопасности не подлежат обсуждению. Пока что Индонезия полагается на импорт извне. Индонезия теряет бдительность и невольно становится лишь рынком иностранных товаров», — заявил Прабово Субианто, открывая выставку отечественной промышленности в здании министерства обороны в Джакарте.

По его словам, закупка вооружения за рубежом может быть осуществлена только в том случае, если отечественная промышленность не может сама производить оружие. Импорт должен сопровождаться передачей технологий, предоставляемых государственным и частным индонезийским компаниям.

Известно, что в выставке отечественной промышленности приняли участие индонезийские частные предприятия по производству основных средств вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии намерено модернизировать военно-морской флот в сфере наблюдения, поддержания и защиты морской территории страны.

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