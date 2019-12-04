Симферополь, , 12:58 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Крыма вновь возглавит Анна Анюхина. Об этом на своей странице в Facebook 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Министром имущественных и земельных отношений будет Анна Владимировна Анюхина», — отметил глава РК.

По его словам, она успешно работает на этом посту с июля 2015 года, придя в министерство из администрации Симферополя, в которой трудилась на разных должностях с 2010 по июнь 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром экономического развития Крыма будет бывший зам руководителя министерства финансов РК Дмитрий Шеряко. Это седьмой в новейшей истории республики министр экономики.

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