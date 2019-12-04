Пномпень, , 12:52 — REGNUM В Камбодже закрыли все заведения общественного питания, находившихся под управлением граждан КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованным данным, правительство Камбоджи призвало власти КНДР закрыть все предприятия в стране, а северокорейских бизнесменов вернуться на родину.

Известно, что шесть заведений, расположенных в Пномпене и Сиемреапе, были закрыты 30 ноября.

«Буду членом Организации Объединенных Наций у нас не было другого выбора», — сообщил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Камбоджи на встрече с представителями МИД КНДР.

Согласно резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2017 года, каждая страна — член ООН должна к концу текущего года выслать из страны северокорейских трудовых мигрантов. Известно, что резолюция была принята в ответ на ракетные испытания КНДР, а также с целью перекрыть поток средств, используемых для ядерных разработок.