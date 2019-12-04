Киев, , 12:46 — REGNUM Если нынешний президент Украины Владимир Зеленский по каким-либо причинам сложит свои полномочия, следующим главой страны с большой вероятностью станет пророссийский кандидат, заявил сегодня, 4 декабря, украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

Представьте, что завтра Зеленский скажет «Я устал, я ухожу, я хотел сделать, меня не поняли», призывает он. И кто после него, задается вопросом Береза, предлагая поговорить о «реальных кандидатурах» и о тех, кого народ видит такими.

Эксперт отмечает, что условный демократический проевропейский фланг может предложить всего 4 кандидатуры — Тимошенко, Порошенко, Вакарчук и Кличко. При этом Порошенко и Вакарчук, подчеркнул политик, имеют призрачные шансы на победу.

«Остается Тимошенко и Кличко. У которых тоже не самый лучший баланс с симпатиями и антипатиями у украинцев. Я знаю, что технологически это можно попытаться откорректировать и я понимаю, как это будут делать. Но ни один из них не является пока абсолютным лидером», — заявил он.

В итоге, по его словам, в рамках теории о том, что у власти уже были майданные политики и новые дилетанты, но если вернуть старых проверенных политиков, то «жизнь превратится в мед», самый мудрый украинский народ сделает свой выбор в пользу пророссийского кандидата.

«Не важно, кто это будет — Бойко, Медведчук или любой иной пророссийский кандидат, но это смерть для всех наших европейских векторов и возвращение в орбиту влияния РФ. А заодно и гибель независимости Украины… Поэтому уже сейчас важно, кто будет после Зеленского? С какой повесткой? С кем сможет объединиться и кто будет в его команде? Это все очень важно», — заявил Береза.

Дискуссию «кто после Зеленского?» уже поддержал политический эксперт Валерий Пекарь, заявивший, что это «очень важный вопрос». Пекарь согласен, что высока вероятность того, что это будет «абсолютно пророссийский кандидат».

«Страна снова расколется… и теперь уже точно на радость Путину погрузится в «сценарий ноль»… Такое уже было несколько сотен лет назад. Страна ходит по замкнутому кругу», — заявил Пекарь.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным соцопросов, лидером симпатий украинцев на сегодня остается Владимир Зеленский, хотя за последние 3 месяца его рейтинг и упал на 20%. Согласно данным центра Разумкова, обнародованным в ноябре, Святославу Вакарчуку доверяют 37%, не доверяют 48%; Юлия Тимошенко имеет показатель 22% против 70%, Юрий Бойко — 21% против 68%; Петр Порошенко — 14% против 79%.