Москва, , 12:39 — REGNUM В настоящее время в фракции «Слуга народа» в украинской парламенте идёт ожесточённая борьба, и ни одна из групп влияния не выражает интересы президента Владимира Порошенко. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«У него даже в фракции есть казачки засланные, ну и что? А кто эту фракцию привёл? Там стоят люди Коломойского, там стоят люди Порошенко, люди Сороса и там нет людей Зеленского. Да, в партии борются между собой — но не в интересах Зеленского», — заявил Ищенко.

По его словам, в первую очередь эта ситуация продиктована не недостаточным контролем над ситуацией со стороны самого Зеленского, а неспособностью последнего проявлять какую бы то ни было политическую волю.

«Кто привёл этих людей в парламент? Все они избрались под рейтинг Зеленского. Если бы он ткнул пальцем и сказал, этого хочу, а этого не хочу, то этот бы прошёл, а этот бы не прошёл. Он мог сформировать там большинство любое своё. Хоть из телеграфных столбов», — отметил он.