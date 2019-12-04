Москва, , 12:36 — REGNUM Несмотря на антикоррупционную риторику, нет никаких оснований считать, что президент Украины Владимир Зеленский всерьёз хочет и может бороться с разграблением страны. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Нам говорят, что окружение Порошенко воровало. Ну давайте посмотрим, чем занимается окружение Зеленского? Там борются две группировки, они сейчас уничтожить друг друга готовы и Зеленский между ними прыгает, как зайчик», — заявил Ищенко.

По его словам, основной конфликт проходит между группировкой украинского олигарха Игоря Коломойского и прямыми ставленниками финансиста Джорджа Сороса, и в этом плане ситуация на Украине ничем не лучше того, что было при Порошенко.

«Группировка Коломойского и группировка, ориентированная на Сороса — они точно хотят вложить в Украину деньги, не сомневаюсь. Хотят всё украденного забрать и вернуть назад», — отметил он.