Иркутск, , 12:36 — REGNUM Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Приангарья Евгений Липатов отправлен в отставку. Ранее уволить его в связи с утратой доверия постановил суд по требованию прокурора.

В надзорном органе это требование объяснили допущенными чиновником нарушениями требований законодательства о противодействии коррупции. Так, Липатов нарушил напрет на совмещение государственной гражданской службы с обязанностями депутата муниципального образования, запрет на осуществление предпринимательской деятельности, не исполнил требования о предотвращении конфликта интересов. Кроме того, его обвинили в представлении недостоверных и неполных сведений о доходах. Но за всё это он был лишь предупреждён о неполном должностном соответствии.

«В соответствии с действующим законодательством, гражданский служащий, не принявший мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также нарушивший запрет на осуществление предпринимательской деятельности, подлежит безусловному увольнению», — отметили в прокуратуре.

В результате, как сообщил 4 декабря ТАСС со ссылкой на министра строительства Светлану Свиркину, Евгений Липатов был освобождён от должности.

Однако на этом, скорее всего, увольнения в регионе не закончатся. Как сообщало ИА REGNUM, прокуратуранамеревается через суд добиться увольнения главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области Бориса Балыбердина. Формулировка та же самая — «в связи с утратой доверия».

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