Киев, , 12:37 — REGNUM Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о введении в стране системы оценки ключевых показателей эффективности (KPI) для работы чиновников. Об этом он сообщил 4 декабря во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций.

«Для определения эффективности работы чиновников в правительстве разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI)», — заявил Гончарук.

Помимо этого, он уточнил, что с 2020 года правительство Украины вводит системную оценку работы губернаторов, которая должна показать, кто из них работает на результат, а кто — проводит саботаж работы и нуждается в замене.

При этом, по словам Гончарука, оценкой работы глав регионов будет заниматься секретариат правительства, используя для этого данные государственной статистики, информацию центральных органов исполнительной власти, горгосадминистраций и другие источники открытых данных.

«Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами», — отметил украинский премьер-министр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Одесский припортовый завод и еще 20 крупных украинских госпредприятий будут выставлены на продажу в ближайшее время.