Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию планируется подписать пакет документов на сумму около $2 млрд. Об этом глава государства заявил 4 декабря во время интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

Президент напомнил, что 86% товарооборота между ФРГ и странами Туркестана приходится именно на Казахстан, поэтому стороны намерены и дальше развивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

По словам Токаева, 80% инвестиций из Германии в Казахстан приходится на несырьевой сектор. Он добавил, что правительство республики предоставит немецким инвесторам особые условия и площадки в специальных экономических зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом ФРГ. В рамках поездки запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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