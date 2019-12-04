Кудрово, Ленинградская область, , 12:34 — REGNUM Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о готовности региона профинансировать строительство подземной части вестибюля станции метро в областном городе Кудрово, а также посодействовать в реконструкции действующей станции метро «Девяткино», но окончательное решение должны принять в Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Дрозденко заявил во время пресс-конференции в среду, 4 декабря.

По его словам, сейчас в Петербурге большая полемика, которая связана с ситуацией в «Метрострое» и взаимоотношениями с бюджетом, эти вопросы должна решить самостоятельно администрация Петербурга. Что касается ожиданий появления в 2025 году второй станции метро на территории Ленобласти — в Кудрово, то там ведутся подземные работы.

«Беглов заявлял о 25-м годе, есть тревожные ожидания, что сроки будут сдвинуты, но пока мы видим, что там ведутся подземные работы, уже сделаны вентиляционные шахты», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, в сентябре СМИ сообщили, что Министерство транспорта РФ отказалось выделять средства на строительство станции Петербургского метрополитена в Кудрово. Ранее власти Ленобласти и Петербурга рассчитывали на федеральное софинансирование такого строительства, стоимость которого оценивается в 57 млрд рублей за шесть лет.

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«Строительство метро зависит от Петербурга. Сроки пока не меняются. С нашей (стороны) мы готовы профинансировать строительство подземной части вестибюля», — заверил Дрозденко.

Власти Ленобласти уже предоставили два земельных пятна для строительства сортировочной станции, одно около Мурманского шоссе, недалеко от Кудрово, второе расположено в Уткиной Заводи — это самая оптимальная территория для всех, и станция там может быть наземной, по типу «Девяткино».

Кроме того, Дрозденко отметил, что сейчас имеется проблема на единственной действующей станциями метро на территории Ленобласти — «Девяткино» (первая линия Петербургского метрополитена). Инфраструктура станции уже не справляется с наплывом пассажиров из Девяткино и Мурино, которые пользуются ею каждый день.

«С этой проблемой мы обращались к Беглову. Необходимо расширить вход в метро и сделать реверсивное движение. Это несложная работа, мы в ней также готовы участвовать, но проектировать и утверждать должен заказчик», — подытожил он.

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