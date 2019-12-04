Ярославль, 4 декабря 2019, 12:23 — REGNUM Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод обвинила в хамстве своего коллегу депутата Дмитрия Петровского, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Петровский был избран от «Единой России», но затем был исключен из фракции за резкие высказывания в соцсетях.
Поводом для перепалки стало обсуждение бюджета на 2020 год на заседании комиссии по социальной политике. Петровскому не понравились вопросы, которые коммунисты задавали чиновникам мэрии.
Евгения Овод потребовала у руководства комиссии оградить коммунистов от Петровского.
Видимо, Евгению Овод возмутили не только выпады Дмитрия Петровского на заседаниях. На своих страницах в социальных сетях депутат также регулярно критикует компартию и ее лидеров.
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