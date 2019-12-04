Ярославль, , 12:23 — REGNUM Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод обвинила в хамстве своего коллегу депутата Дмитрия Петровского, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Петровский был избран от «Единой России», но затем был исключен из фракции за резкие высказывания в соцсетях.

Дмитрий Петровский City-yaroslavl.ru

Поводом для перепалки стало обсуждение бюджета на 2020 год на заседании комиссии по социальной политике. Петровскому не понравились вопросы, которые коммунисты задавали чиновникам мэрии.

«У меня большая просьба к коллегам — может, стоит готовиться к заседаниям. Например, был у наших друзей-коммунистов: вопрос про нацпроекты, можно было бы открыть заранее, презентации, там все эти ответы были даны. И не надо было бы задавать эти вопросы», — сказал Дмитрий Петровский.

Евгения Овод потребовала у руководства комиссии оградить коммунистов от Петровского.

«Я как руководитель фракции обращаюсь к председательствующему на комиссии и к председателю муниципалитета в связи с участившимися случаями хамства, и, как мы считаем, нарушения регламента работы муниципалитета и комиссии со стороны Дмитрия Александровича Петровского. Это что еще у нас за обсуждение в третьем лице, которые он позволяет себе систематически на комиссии? Я прошу председателя такие эскапады прекращать, иначе муниципалитет и комиссии превращаются просто в базар», — сказала Евгения Овод.

Видимо, Евгению Овод возмутили не только выпады Дмитрия Петровского на заседаниях. На своих страницах в социальных сетях депутат также регулярно критикует компартию и ее лидеров.

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