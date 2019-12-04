Москва, , 12:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, став главой государства и не завершив войну в Донбассе, автоматически стал причастным к военному преступлению, развязанному его предшественником Петром Порошенко. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Нам рассказали про преступника Петра Порошенко, который грабил страну и совершал преступления, в первую очередь военные преступления как командующий армии, которая вопреки конституции начала войну против собственного народа. А Зеленский кем работает? Главнокомандующим армии, которая под его командованием ведёт войну против собственного народа. Как я понимаю, война в Донбассе не закончилась. То есть он уже тоже военный преступник», — заявил Ищенко.