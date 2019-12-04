Москва, , 12:30 — REGNUM Закон об упрощении норм для строительства объектов социальной инфраструктуры на Байкальской природной территории Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

В частности, речь идет о новых нормах регулирования порядка строительства таких объектов без проведения экологической экспертизы. Сегодня такая экспертиза необходима при строительстве любых соцобъектов на Байкале — школ, больниц и других.

Так, строить объекты, которые не оказывают значительного или умеренного воздействия на окружающую среду, можно будет без проведения предварительной экологической экспертизы. Перечень таких соцобъектов установит правительство РФ.

По словам главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова («Единая Россия»), 2,5 млн человек, проживающих в Байкальской зоне, защищены, «у них появится возможность ходить в нормальные школы и детсады и получать нормального качества медицинские услуги».

«При этом, наш Байкал будет защищен, во-первых, ближе 70 км ничего нельзя будет строить, во-вторых, там делается еще одна оговорка — что только в границах населенных пунктов, то есть выходить за границы населенных пунктов будет нельзя, и в-третьих — только объекты социальной инфраструктуры», — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации внести поправки в законодательство и разрешить строительство объектов социальной инфраструктуры рядом с Байкалом, но не ближе 70 км от озера, в диапазоне от 70 до 200 км от озера без экологической экспертизы.