Москва, , 12:50 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей жилья, Госдума приняла во втором, основном, чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря. Нормы позволят защитить «честно купивших» жилье у мошенников, а также позволят получить компенсацию.

Поправками покупатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии, права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.

Срок давности

Меняется порядок исчисления срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в рамках винидкационного иска, то есть во время истребования имущества из чужого незаконного владения. Устанавливается, что течение срока приобретательной давности в отношении таких вещей начинается со дня поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право собственности добросовестного приобретателя недвижимой вещи, которой он владеет открыто, — не позднее момента государственной регистрации права собственности такого приобретателя.

Сейчас установлено, что течение срока приобретательной давности в отношении таких вещей начинается не ранее истечения срока исковой давности по требованию об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Отказ суда

Согласно поправкам, суд отказывает в удовлетворении требования публично-правового образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования) об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося публично-правовым образованием, во всех случаях, если после выбытия этого жилого помещения из владения публично-правового образования истекло три года со дня внесения в государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя этого жилого помещения.

При этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет публично-правовое образование.

Закрепляется, что добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано по вышеуказанным основаниям, признается собственником этого помещения с момента государственной регистрации его права собственности. В таком случае право собственности добросовестного приобретателя может быть оспорено в судебном порядке, и жилое помещение может быть истребовано у него лишь по требованию лица, не являющегося публично-правовым образованием.

В случае принятия закона в третьем чтении, нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. Закон будет иметь обратную силу.